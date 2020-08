“No hagan eso de robar a la gente. !Qué hiju(&$#! Yo ya perdí la plata, qué hijuemadre, pero eso trae desgracia para la vida de uno. Se los juro, uno no prospera haciendo ese tipo de cosas”, aseguró la exparticipante de ‘Protagonistas’, y añadió que la persona que la estafó tendrá que responderle, pues ella tiene su nombre completo y número de cédula.

“¡A mí no me vienen a robar!”, expresó Yina —que este fin de semana también anunció que se hará una nueva intervención en su cola—, mientras iba en una camioneta con unos amigos, esperando poder conseguir otra finca en el municipio del reinado de la panela.

Al final, la mujer encontró el sitio y su afán era para hacer una de sus controvertidas ‘putifiestas’ (ha hecho varias incumpliendo los protocolos de seguridad por el coronavirus), donde también se quejó porque tuvo problemas para la realización de su evento.

En ese momento, la exprotagonista no se quejó sola, sino en compañía de un amigo y terminó criticando hasta a la Policía, luego de tener un mal día, que empezó con la estafa que denunció.

“Estoy muy triste porque tuve que culminar mi en vivo… Ustedes no saben lo que me ha tocado comer mier%$ en Villeta, y la gente de Villeta no tiene la culpa, pero… [no solo la conexión mala, dijo su amigo], sino la Policía. La Policía en vez de estar buscando ladrones, me busca a mí. Señores agentes, ocupen su tiempo en lo que lo tienen que ocupar”, puntualizó.