El pasado 4 de marzo de 2023, por medio de sus redes sociales, Yina Calderón reveló que terminó de urgencias por una supuesta intoxicación. Pero no explicó si había llegado a la entrevista que tenía programada o no, ya que debía mantener reserva de quién era el entrevistador y otros detalles.

Pero una semana después, ya sabiendo que el ‘influenciador’ conocido como ‘Dímelo King’ y en medio de la promoción del video, la empresaria de fajas y DJ de guaracha electrónica confesó todo. Y en las imágenes queda muy claro que ella pasó muchas dificultades para concentrarse en la conversación y se esforzó para cumplir con el compromiso.

Yina Calderón explica por qué se ve así en la entrevista con ‘Dímelo King’

Después de elogiar al entrevistador, por la forma de tratarla y su físico, Yina dijo que había sido muy sincera y había revelado cosas de su vida y habló tranquila. Sin embargo, aclaró que la situación que vivió en medio de la conversación con el barranquillero fue de las más incómodas de su vida, que le puede pasar a cualquiera:

“Antes de la entrevista me comí un dedito de queso, pues hije…., empiezo la entrevista, sentada, cuando me empieza a picar TODO.

Y yo: – ¡Dios mío! – Ustedes ven que yo me muevo, que se me ve el desespero”, dijo la ‘influencer’.

Lo que relató Calderón es real y queda a simple vista, la cara inflamada, roja y varias partes de su cuerpo con un color más rojo de lo normal. También marcas de haberse rascado y quedando visibles ante los ojos de todos, pero ella destacó que no incumplió: “Aun así, saqué adelante la entrevista, pero una vez terminé, yo parecía un monstruo”.

“Me hinché total, por eso es que me veo como hinchada en la entrevista, porque estaba intoxicada”, aseguró la creadora de contenido.

Y en ese punto conectó su historia, con la revelación que había hecho días atrás, de su ida de urgencia al médico: “Me fui para el hospital, de una, y me atendieron. Muy berraca, yo. Estaba que me moría, haciendo la entrevista, me picaba hasta el cu…*”.

En medio del viaje, que está haciendo con parte de su familia por suelo europeo, dijo que muchos la elogiaron por estar delgada. Ella dice que es por los tratamientos con sus fajas de yeso, pero se sabe que también ha tenido muchas intervenciones quirúrgicas para verse así, a pesar de su alimentación:

“Me he encontrado muchísimos seguidores acá y me dicen: – mar!>@, eres más delgada en persona -.

Yo soy muy juiciosa con la yesoterapia y me encanta. O si no, estaría re-gorda, porque yo como y trago hamburguesa y papas. Y no voy a hacer dieta, porque amo comer”, finalizó la empresaria.

Lo cierto es que Yina Calderón contó lo que vivió en esa extensa entrevista con ‘Dímelo King’ y es claro que pasó ‘las duras y las maduras’ para poder hablar por más de una hora, en medio de su malestar, alergia e incomodidad.