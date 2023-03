Ya es bien conocido el problema que se generó entre Yina Calderón y Wilfran Castillo, por cuenta de la versión de la canción ‘Como duele el frío’ que la polémica huilense usó para sacar en versión de guaracha electrónica. Al principio el artista se mostró en contra del atrevido video y no le gustó el sonido, sin embargo, decidió no emprender temas legales.

Todo fue cambiando cuando la propia Yina empezó a mandar fuertes mensajes en contra del autor de la mencionada canción y él le pidió que se retractara públicamente, porque le estaba haciendo un daño a su imagen. Ella contraatacó y afirmó que le habían hecho bajar el video de las plataformas digitales, incluso llegó a insultar a Wilfran y todo tomó un rumbo diferente.

El reconocido compositor decidió anunciar que iba a tomar medidas legales en contra de la ‘influenciadora’, si no se rectificaba de todo lo que estaba diciendo de él. Pero también se metió Ana del Castillo, polémica cantante de vallenato, que amenazó a Calderón y entre ellas se empezó a vivir un conflicto con fuertes palabras de lado y lado.

Pues ahora, ante una pregunta que le hicieron a Yina Calderón sobre las disculpas que estaba pidiendo Wilfran Castillo, ella contestó de forma desafiante y con bastantes groserías:

Según la huilense, que también es empresaria de fajas y tiene otros emprendimientos, ella no cometió ningún error y aclaró que no está sola en este caso. Sin dar muchos detalles de lo que intentaba decir con estas palabras:

“Y menos si yo no la he ca&@¿o. Ni ca&@%¿o7, mucho menos, si no he hecho nada. Que gana lo que quieran hacer.