El ‘influencer’ colombiano ‘Westcol’ ha sido centro de críticas en las últimas semanas por sus comentarios contra la comunidad LGBTI y contra la ciudad de Ibagué.

(Ver también: ‘Westcol’: qué pasó con Doritos, su problema con Ibagué y quién es él en Twitch)

El antioqueño admitió que sus palabras estuvieron salidas de tono y que fueron producto de un mal momento y de la inexperiencia en el manejo de ciertos temas, por lo que invitó a las personas involucradas a dialogar.

Sin embargo, el creador de contenido ahora pasó por Pereira, capital de Risaralda, la cual le abrió las puertas para que mostrara lo mejor de este lugar.

‘Westcol’ pasó por Pereira

Con la polémica en su máximo nivel debido al episodio en el que el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, dijo abiertamente que ‘Westcol’ es persona no grata en la ciudad, existía algo de expectativa en redes sociales acerca de la visita del ‘streamer’ a Pereira.

Sin embargo, en su llegada, Luis Villa, nombre del ‘streamer’, mostró la cantidad de seguidores que lo estaban esperando, los lujos y las comodidades que iba a tener en el hotel que eligió para quedarse luego de la fiesta.

A través de su cuenta de Instagram, la cual tiene más de un millón de seguidores, dijo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colombia_Medios (@colombia_medios)

“Con Pereira estoy en deuda toda mi vida. Eso no es normal ‘pa’, de buena. Parece que aquí fabricaran las mujeres lindas, eso se ve por todos lados, es una cosa impresionante”, dijo.

Y agregó: “La energía de la gente, por favor sigan así, nunca cambien que eso es lo que hace que sean una ciudad tan buena. Estoy muy feliz, muy contento. Me han tratado muy bien en todas partes. La gente siempre es como feliz, sonriendo”, comentó con relación a su experiencia en la capital del departamento de Risaralda.

Sin embargo, como casi siempre le pasa al creador de contenido, no todo es tan bueno como parece, ya que también le pasó una situación con una de sus pertenencias.

“Solo me pasó una cosita mala y pues me parece algo muy mínimo, pues estuve en multitudes muchas veces. Casi me roban la gorra y fue un seguidor como que no lo hizo con esa intención. El guardia le metió un puño y se seguía riendo, pero en la buena siempre y la gente es muy honrada aquí”, puntualizó ‘Westcol’.

Lee También

‘Westcol’ le pidió perdón a la comunidad LGBTI

El joven antioqueño publicó en las últimas horas sus comentarios frente a la polémica que se creó por sus opiniones en Twitch. Dijo, entre otras cosas, que su comunidad de seguidores está muy acostumbrada a hacer chistes pesados o subidos de tono.

(Le puede interesar: “Una familia de ricos de Ibagué me escribió y me amenazó”: ‘Westcol’)

“Supongamos que hay un parcero que está tratando de ‘salir del closet’ y debe ser muy frustrante no poder expresarte y decir lo que sientes. Esas personas están viviendo una lucha porque no saben cómo explicarle a su familia o amigos que tienen otras preferencias y gustos”, comentó el streamer con relación a las personas que se sintieron afectadas por sus palabras frente a la comunidad LGBTI.