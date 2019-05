green

“¿Hay alguien en tu vida?”, fue el primer interrogante que le planteó el presentador Jairo Martínez, y Linero respondió afirmativamente, pero sin indicar directamente que esa persona fuera su novia.

“Sí, yo no digo mentiras. Sí, sí. Sí hay alguien en mi vida, claro que sí. Hay una persona a la que adoro profundamente y, nada, apenas caiga te cuento [risas]”, aseveró.

Enseguida, el padre aclaró que esa mujer, cuya identidad mantiene en el anonimato, no fue la causante de su decisión de colgar los hábitos.

“No, no, no [tuvo que ver]. Sería injusto que… no, hombre. Quién me conoce sabe que yo soy un ser humano libre; ninguna mujer tendría el poder para hacerme salir de cura a mí. Soy categórico, ninguna mujer tendría el poder para hacerme salir de cura, pero ya una vez fuera la vida es otra, la vida tiene otras experiencias”, dijo en el programa, y añadió:

“Es decir, no me salí por una vieja, que eso quede claro. Las he adorado, he tenido una excelente relación con ellas, pero no. Esta persona, es una persona que llega a la vida y que, bueno, se construye en la vida”.

Las declaraciones de Linero quedaron registradas en este video que Telecaribe compartió en su cuenta de Instagram, y que hasta la mañana de este lunes llevaba alrededor de 12 mil reproducciones.