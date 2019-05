green

Zahira se casará con el papá de su hija, el exdiputado de Boyacá y excandidato al Senado por Cambio Radical Osman Roa, en una ceremonia que se realizará en la iglesia La Porciúncula, donde la pareja no pensaba poner la marcha nupcial hasta que la mamá del novio se mostró en desacuerdo con la decisión.

“La verdad, ninguno de los dos quería [la clásica marcha nupcial para la entrada a la iglesia], pero mi suegra dijo que si no la usábamos, ella no iba porque eso no era una boda (risas). Entonces le vamos a dar gusto porque la amamos”, aseguró la famosa en la revista.

Allí, la celebridad de Noticias RCN también señaló que después de la unión religiosa se irán al club El Nogal, donde celebrarán con una fiesta cuya temática será “española, muy flamenca”, debido a la cercanía que los novios tienen con España.

“Habrá mucho color, muchas flores, un look muy romántico, velas, porque la recepción comienza cerca de las siete de la noche”, añadió Zahira.

Pese a eso, no se descarta que la reunión también tenga un toque colombiano, que no solo le pondrán los invitados que se presume que en su mayoría sean de la farándula y la política nacional, pues la presentadora confesó en el medio que habrá “un cantante vallenato como invitado”. No obstante, no reveló el nombre de ese artista y de otros que tocarían en el festejo.

La entrevista completa en la que Benavides destapó algunos de los mencionados detalles de su boda y otros relacionados con, por ejemplo, su vestido de novia, pueden leerse en la edición impresa #778 de Aló, cuya portada fue con la presentadora Claudia Bahamón.