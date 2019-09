En un video que se replica rápidamente en redes sociales se puede ver el momento exacto en que Kate se molesta e interrumpe al hombre que quiso hacerle una pregunta a su llegada a México.

“Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado…”, dice el reportero, pero antes de que pudiera formular su pregunta, Del Castillo interviene, muy seria, y le dice: “No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca, nunca”.

La actriz aprovechó el atrevimiento del periodista para evadir otras preguntas, entre ellas una sobre el ‘Chapo’ Guzmán, narco con el que la relacionan desde hace dos años, aproximadamente.

Este es el video: