Por eso, lo primero que le respondió la artista, de producciones como ‘La ley del corazón’, al seguidor fue:

Enseguida, Lina Tejeiro se rio y le aseguró a ese y otros usuarios que no se afectaba con sus comentarios. Sin embargo, también se mostró sorprendida con lo insensibles que son algunas personas con situaciones como la que ella está atravesando por culpa de unos biopolímeros, que no sabía que le habían inyectado en la cola.

“Ay, la gente sí… Buscan como joderlo y herirlo a uno, pero finalmente a mí me da es risa y lo comparto para que se rían conmigo. Pero, de verdad, es increíble ver gente tan mala, que trata de burlarse de algo que le pasó a uno”, expresó la actriz, y puntualizó:

“O sea, una situación buena o mala, para mí esta no es una situación mala, es un proceso que tenía que vivir, y no lo llevo como un karma o un cargo, pero me aterra cómo la gente piensa que sí, y aprovecha para querer atacar o hacer sentir mal… y aquí se jodieron”.