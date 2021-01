green

La exreina comentó en sus historias de Instagram que fueron varias las personas que mostraron su descontento con su comentario, por lo que aclaró que ella a quien llamó corroncho, que según la RAE es una persona “lenta, tarada, pausada”, fue a su hermano.

Como indicó Daniella Álvarez, que logró bucear sin su pierna biónica, aseguró que le dijo de este modo a Ricki Álvarez porque él llegó a las 4:00 p. m. y puso música a todo volumen; no se refería específicamente al tema que sonó en ese momento, que era de Diomedes Díaz.

“La gente no entiende que yo soy súper costeña, me encanta la champeta, mucha gente dirá que la champeta será corroncha, pero yo soy líder de la champeta… me encanta el vallenato”, comentó la presentadora del ‘Desafío’, que regresa este 2021 con la versión ‘The Box’.

Además, Daniella Álvarez recordó que las mamás siempre enseñan que para todo hay un momento, y claramente la música alta a las 4:oo p. m. era algo inoportuno; ella pensó en sus vecinos.

“Por eso le dije: ‘Hermano, no, a esta hora no, no seas tan corroncho’“, explicó la también ‘influenciadora’, quien hace apenas algunos días bailó salsa choke junto a Ricki y demostró que ya maneja muy bien su pierna biónica.

