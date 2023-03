La pareja conformada por el exfutbolista Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen comenzó en 2009 y parecía ser una de las más estables del mundo del entretenimiento en Estados Unidos.

(Vea también: Gisele Bündchen por fin habló de su divorcio con Tom Brady: “A veces creces por separado”)

Sin embargo, la distancia y las discusiones terminaron separándolos en 2022 y desde entonces, ninguno de los dos se había referido al tema ya que parecía un capítulo cerrado en la vida de las celebridades.

No obstante, la primera en dar una declaración oficial fue Gisele para la revista ‘Vanity fair’, en donde dejó en evidencia cómo fue la relación durante los 13 años que estuvieron juntos. “Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: ‘Tienes que vivir esta vida’. Lo dejas libre para que sea quien es, y si quiere volar en la misma dirección, entonces es increíble”, dijo para la revista.

“It’s like a death and a rebirth.” Gisele Bündchen is ready for her next act—and she’s got some big ideas.

In a VF exclusive, the supermodel discusses the end of her marriage, being “blindsided” by FTX, and pursuing la pura vida on her own terms.

🔗: https://t.co/RK4JVlVoyM pic.twitter.com/VTvCY6bVg5

— VANITY FAIR (@VanityFair) March 22, 2023