Solo hasta octubre del año pasado ambas celebridades confirmaron su separación, tras 13 años de matrimonio y dos hijos, Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9 años; una relación que habría terminado, según un documento legal obtenido por la revista People, por estar “irremediablemente roto”.

La petición de disolución del matrimonio se presentó y finalizó el 28 de octubre en el condado de Glades, Florida.

A partir de ese momento, ambas estrellas del entretenimiento y del deporte se han enfocado exclusivamente en sus carreras profesionales y en sus hijos tratando de evadir el tema de la separación públicamente.

Sin embargo, la modelo podría romper su silencio pronto en una nueva entrevista y hablar a profundidad sobre su divorcio con Tom Brady, ya que al parecer estaría en la portada de Vanity Fair, según le reveló una fuente cercana a Page Six.

Gisele Bündchen to break silence on Tom Brady in Vanity Fair: source https://t.co/tFGSMlwNTl pic.twitter.com/IsB0gcjVfU

— Page Six (@PageSix) January 31, 2023