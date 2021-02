Cada actor publicó en su perfil de Instagram una imagen del rodaje acompañada cada una de un título diferente, lo que causó confusión entre los seguidores de la franquicia Marvel, quienes se aventuraron a teorizar si realmente tendrá tres títulos, si están compitiendo por elegir uno o si es todo una broma promocional.

“Muy emocionado por anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que todos vean lo que hemos estado preparando“, anunció Tom Holland, actual intérprete del superhéroe arácnido, al mostrar que se llamaría ‘Spider-man, Phone Home’.

Casi al mismo tiempo, Jacob Batalon publicaba que el título sería ‘Spider-man, Home Wrecker’:

Zendaya, que hace el papel de la novia de Peter Parker, lanzó ‘Spider-man, Home Slice’, en un momento en el que los tres hacían comentarios graciosos en sus publicaciones, mostrando confusión.

“Un momento , ¿qué?”, decía Holland, mientras que Zendaya escribió “estoy confundida”.

Al final coincidieron con que hablarían con el director, Jon Watts. Los tres van y Holland les confirma que les dieron títulos falsos, mientras que sus compañeros lo molestan diciendo que fue su culpa por dar detalles de las películas antes de tiempo.

Eso sí, el título real se ve al final del video de esa escena, dibujado en un tablero que muchos se han puesto a analizar por los secretos que podría esconder: ‘Spider-man, No way home’.

