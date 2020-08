Marvel, Wakanda y los fans siguen de luto por el fallecimiento de T’Challa, quien perdió la vida a causa de un cáncer de colon, que le fue diagnosticado en 2016; pese a su problema de salud, siguió encarnando al superhéroe y dejó huella en los corazones de cientos de fanáticos.

“Siempre serás nuestro rey”, proclamó la casa de los ‘Avengers’ en Twitter, en donde añadió un video conmemorativo del artista, de quien varios de los que lo conocieron se refirieron a él como un ser “impecable” y “majestuoso”. Además, sus compañeros de set también le dieron un último adiós.

Por la partida de este icónico actor, que luchó ‘con garra’ contra dicha enfermedad y entregó todo de sí en escena, también reaccionó DC Comics y hasta ‘La mujer maravilla’ (Gal Gadot).

Esta es la grabación publicada por Marvel, que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones y más de 3 mil respuestas de sus fanáticos, que también expresaron su dolor.

You will always be our King. pic.twitter.com/6yfKb913rI

— Marvel Studios (@MarvelStudios) August 31, 2020