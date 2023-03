La actriz Tania Robledo se tomó el tiempo en la entrevista realizada por Diva Rebeca para contar el suplicio que ha vivido por cuenta de quienes han tomado las escenas que ha grabado para películas y que han sido subidas a plataformas con material explícito.

“Son películas que aquí se llaman video homes. Yo no estuve en cine de ficheras porque fue por allá en los 80s. Yo llegué a hacer un ‘casting’ a una compañía para hacer un personaje de reparto de mi primera película que se llama El Garabato y me escogieron como la protagonista. Tenía escenas de cama, quitarse la ropa. Me pareció increíble. Y con esa misma productora empecé a hacer más películas, pero no son películas softporno, son trillers de acción”, aseguró la actriz.

Se mostró molesta porque según ella le ha traído problemas en sus relaciones personales y la han estigmatizado.

“Todo el mundo ha ganado dinero con eso menos yo. Para mí ya empezó a hacer incómodo cuando empezaron a decir que yo me dedicaba a ese mundo, pero no fue así. Hubiera sido hasta más divertido”, dijo bromeando. De hecho, fue categórica al señalar: “Nadie me ha penetrado en una escena. Son películas de acción. Hice como diez. Y en esa época eran muy cuidadas, la fotografía por ejemplo. Me encanta como veo”.

Tania también mencionó que sus decisiones hicieron que el público empezara a verla de otra forma.

“La percepción que tenían mía como actriz juvenil de Clase Aparte y ‘Padres e hijos’ les cambió totalmente para mal cuando empecé a hacer este tipo de cine en el que me quitaba la ropa”, dijo la actriz.

Actualmente, está radicada en La Riviera Maya buscando paz y alejada de algunas cosas que según ella le robaban la energía.