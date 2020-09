Ahora, Silvestre se refirió públicamente a lo dicho por Carlos, y aseguró en Twitter que ese equipo del que el último habla se lo regala “con to’ y ñapa, con un moño grande”, e insinuó que todo esta polémica no era más que una mentira.

En otros trinos, el intérprete de ‘Cásate conmigo’ manifestó que al samario lo “engañan” y está “lleno de proyectos que nunca se harán realidad”; además, aclaró que al mánager “Walter K.” él no lo buscó, sino que fue al contrario.

Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi!

Pese a que en hasta el momento el urumitero no se había referido al intérprete de ‘La bicicleta’ con nombre propio, después se refirió a él como maestro Vives, y le dijo que ningún músico de ‘La provincia’ colaboró en su disco ‘Gente valiente’.

Luego, el cantante de vallenato reiteró que jamás utilizó a “sus músicos” y que esto no sería otra cosa que una confusión; no obstante, aceptó que le gustaría entrar al estudio junto a Luis Ángel, ‘Papá Pastor’, que es el bajista y líder del grupo musical de Vives.

Lo que sí pareció haber hecho Silvestre fue trabajar junto al productor Andrés Castro, quien también ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Jennifer López y Prince Royce”, pero ahí él no puede hacer mucho, pues el creador tendría que hacer un contrato de exclusividad.

Porque Andrés Castro es productor! Y le ha hecho producciones a muchos artistas ahí ya el problema se me sale de las manos que le diga a Andrés q no le produzca a más nadie!

Por último, Dangond aseguró que no le habla directamente a su colega porque no tiene su número, con lo que sí cuenta es con el contacto de Claudia Elena Vásquez, su esposa, y a ella le hizo llegar una canción que se llama ‘La vallenata’, con la que quiso abrir una puerta a una colaboración.

No tengo el número del maestro vives tengo el de su esposa y la última canción q le mandé para ver si hacíamos juntos la tiene Claudia se llama "La Vallenata" un merengue de Camilo Namen inédito! Q soy conciente q si no le gusta o no conecta con la canción no pasa nada

