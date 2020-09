“Si buscan lo mío, [me] buscan a mí. A mi me hubiese fascinado”, fueron unas de las frases que evidenciaron la incomodidad del intérprete de éxitos como ‘Robarte un beso’ y ‘La bicicleta’

En la entrevista, Carlos Vives detalló que le chocó que el artista vallenato contactara a quienes hacen música con él, pero lo dejara por fuera, pues antes que cualquier cosa él es un productor musical.

El intérprete de ‘La gota fría’ aseguró, sin embargo, que no tiene una cercana relación con Silvestre: “Sí hemos hablado. Lo que pasa es que no hemos tenido muchas oportunidades. Nos encontramos en eventos y así”.

Según Carlos Vives, lo que él quiere, como “el doliente mayor” de la corriente moderna, es empujar a otros artistas de su país para que lleguen a donde, considera, deben estar.

“Yo me siento como el productor de todos ellos. A mí me gustaría que me tuvieran la confianza, que un Silvestre me tuviera la confianza de decirme: ‘He pensado trabajar con este equipo, ¿tú qué piensas?’. La felicidad para una persona como yo. Es una felicidad porque es que Silvestre es un artistazo. Poder colaborar para el éxito de un Silvestre, colocar a un Silvestre donde debe estar, es, para mí, que he soñado con esto, para mí que he sido parte del proceso de la modernidad, eso es una felicidad”, concluyó Vives sobre el tema.