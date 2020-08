El momento de la revelación se dio cuando Selena exprimía un limón para una de las recetas que presenta en su espacio en HBO Max, acción con la que tuvo dificultad y para la que terminó pidiendo ayuda.

“Lo siento, tengo las manos muy débiles. Tengo lupus. Pero por eso tengo a papá”, se escucha decir a la joven artista mientras le da los utensilios y el fruto a la persona que la acompaña.

