Luego de que Selena accediera a la trasmisión y saludara a los seguidores, explicó que es lo último que ha hecho con su vida:

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo. […] Hablé y después de años de pasar por muchas cosas diferentes me di cuenta de que era bipolar“, detalló la intérprete de ‘Rare’.

Gomez también le dijo a su amiga y colega que pese a todo lo que se pueda imaginar, le gusta tener información sobre su salud, pues esto la hace tener el control de la situación, pierde el miedo y dio un corto ejemplo de ello:

“Cuando era más joven, tenía miedo de las tormentas eléctricas y mi madre me compró libros sobre tormentas y me dijo: ‘Cuanto más te eduques sobre esto, tendrás menos miedo’. Funcionó por completo. Es algo que me ayuda ahora”.

Aquí, la grabación:

En el inicio de la transmisión, Gomez habló de sus días como chica Disney, cuando también Cyrus encarnaba a Hannah Montana.

“Siempre he sido fanática tuya, creo que eres una de las mejores cantantes”, fue su confesión.