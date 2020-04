La escena le ha dado la vuelta al mundo, pues parece de dos niñas pequeñas y no de un par de adultas que podrían conversar sus diferencias.

Aunque hace días se había conocido un adelanto, por fin se vio la pelea completa, que ha sido replicada por varias cuentas de Twitter, y se aprecia claramente el momento en que las dos hermanas Kardashian se tiran manotazos, mientras Khloé, la segunda entre las tres, intenta separarlas.

No solo el agarrón ha sido tema de conversación en redes sociales, también el momento que le siguió: Khloé limpiando las manchas que dejó la base corporal de Kim en las paredes.

El motivo de la agresión física fue una acalorada discusión en la que Kim reclamaba a sus hermanas porque a ella y a Khloé les toca cubrirlas siempre que cancelan algún evento o compromiso, asegurando que les falta ética profesional.

Ante las acusaciones, Kourtney, que decidió alejarse del reality por un tiempo, estalló y respondió: “Te has montado esa historia en tu cabeza… y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Yo dejo todo trabajando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo, imbécil”.

Los ánimos subieron hasta llegar al punto que mencionamos y que se puede ver a continuación, seguido del clip de Khloé limpiando:

Oh yes it does honey!!! #KUWTK https://t.co/w9JQgONkiN

— Khloé (@khloekardashian) April 2, 2020