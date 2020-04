Algunos aplaudieron su ‘post’, mientras otros se centraron en la fotografía con la que lo acompañó, y no solo por su belleza.

Y es que mientras muchos le decían que era “la más divina”, una mujer escribió que le parecía que la famosa se había excedido editando la imagen.

“Mucho filtro”, fue la frase que utilizó la usuaria, e inmediatamente Carolina les contestó: “Menos mal en las fotos suyas usted no lo usa…”.

Esa no fue la única persona que escribió un mensaje sobre la edición de la postal, otra agregó: “Te desapareces la nariz. Menos es más”.

“A ti se te cae el mensaje, yo no me he quitado nada, es la luz, jajajajaja. Ufff, quítate los guantes, oye”, reaccionó Carolina.