La intérprete de ‘Same old Love’, de 27 años, contó esto en una entrevista con la emisora NPR; allí le preguntaron por el adiós entre líneas que dedica a Bieber, con quien mantuvo una relación intermitente entre 2014 y 2018, en su canción ‘Lose You To Love Me’.

“No estoy siendo irrespetuosa, pero sí siento que fui víctima de cierto abuso“, dijo la artista, que señaló asimismo haber salido más fuerte de la situación.

“Aunque no quiero pasarme la vida hablando de esto, estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de pasar por ello con la mayor elegancia posible”, aseveró.

Sobre ‘Lose You To Love Me’, la estadounidense dijo estar también “muy orgullosa” y apuntó que la canción ahora tiene un significado distinto para ella, no es igual al que tenía cuando la escribió.

“Fue muy difícil y estoy contenta de que ya llegó a su fin. Y siento que fue una buena forma de decir: ‘Ya está hecho’“, dijo sobre el tema, y agregó que está empezando con un nuevo capítulo en su vida.

Pocos meses después de su separación definitiva, Bieber le pidió matrimonio a su actual esposa, la modelo Hailey Baldwin, con la que se casó por primera vez en septiembre de 2018 en una ceremonia privada, y por segunda vez en septiembre de 2019 en un festejo más público.