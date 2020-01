En una ceremonia en Los Ángeles conocida como la Premiere, previa a la gala de este domingo, Rosalía ganó con ‘El mal querer’ como mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, categoría en la que competía J Balvin por su disco ‘Oasis’, que hizo junto a Bad Bunny.

Rosalía actuó en la gala de los Grammys con un número de inspiración flamenca, que incluyó ‘Juro que’ y ‘Malamente’. Habían pasado 18 años desde que el flamenco sonó en el escenario del Grammy con Joaquín Cortés y Alicia Keys.

Alejandro Sanz, que no asistió a la ceremonia, se impuso por su parte con ‘#Eldisco’ en la categoría de mejor álbum de pop latino, donde superó los trabajos de Luis Fonsi (‘Vida’), Maluma (‘11:11’), Ricardo Montaner (‘Montaner’) y Sebastián Yatra (‘Fantasía’).

‘Opus’ de Marc Anthony – quien tampoco acudió a esta ceremonia previa -, y ‘A Journey Through Cuban Music’ de la cubana Aymée Nuviola empataron en la categoría del mejor álbum tropical. Bad Bunny y J Balvin, así como Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Juan Luis Guerra y 4.40 competían en este segmento.

La agrupación bolivarense ‘Voces del Bullerengue’, también cuota colombiana en la edición número 62 de los Premios Grammy, tampoco logró la estatuilla en la categoría de mejor diseño de empaque, donde competía por la carátula de su disco ‘Anónimas & Resilientes’.

Estos son los ganadores de las categorías más importantes de los Premios Grammy 2020:

ÁLBUM DEL AÑO:

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, Billie Eilish.

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

‘Bad Guy’, Billie Eilish.

CANCIÓN DEL AÑO (composición):

‘Bad Guy’, Billie Eilish.

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN:

Billie Eilish.

MEJOR ACTUACIÓN DE POP INDIVIDUAL:

Lizzo, ‘Truth Hurts’.

MEJOR ACTUACIÓN DE POP DÚO/GRUPO:

Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, ‘Old Town Road’.

MEJOR ÁLBUM DE POP:

‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, Billie Eilish.

MEJOR ÁLBUM DE ROCK:

‘Social Cues’, Cage The Elephant.

MEJOR ÁLBUM DE RAP:

‘Igor’, Tyler The Creator.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA:

‘Father Of The Bride’, Vampire Weekend.

MEJOR ÁLBUM DE ELECTRÓNICA:

‘No Geography’, The Chemical Brothers.

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO:

‘Cuz I Love You (Deluxe)’, Lizzo.

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK:

‘This Land’, Gary Clark Jr.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

‘While I’m Livin’‘, Tanya Tucker.

MEJOR ACTUACIÓN DE ORQUESTA:

‘Norman: Sustain’, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles.

Categorías latinas:

MEJOR ÁLBUM POP LATINO:

‘#Eldisco’, de Alejandro Sanz.

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO

‘El mal querer’, de Rosalía.

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (INCLUYE TEJANO)

‘De ayer para siempre’, Mariachi Los Camperos.

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

‘Opus’, Marc Anthony.

‘A Journey Through Cuban Music’, Aymée Nuviola.