Sucedió cuando Analia Michelengeli, quien fuera directora de ‘Protagonistas de novela’, reality en el que participó Sara Uribe, le preguntó: “¿Cómo está la cosa con el papá del niño?”.

La presentadora, al comienzo le ‘tomó del pelo’ a ‘Miss Analía’, pero luego empezó a referirse a Fredy Guarín como un hombre que es un buen padre y al que admira mucho.

“Fredy toda la vida va a ser el papá de mi hijo y yo feliz de que sea un gran papá con Jacobo, y que Jacobo siempre se llene del amor de su padre, porque es un ídolo en todo lo que hace; es un hombre muy exitoso. […] Mi hijo va a tener el mejor referente de papá”, dijo la famosa, y añadió:

“A Fredy lo voy a amar toda mi vida, porque es el papá de mi hijo. O sea, no le tengo sino agradecimiento en todo. Y yo lo admiro porque es un teso, un gran futbolista, ha llegado a donde ha querido, ha sacado a su familia adelante, ha sido mi pana. […] Fredy me dio lo mejor de mi vida, a este ángel. Yo vivo agradecida, porque me llenó de amor y de felicidad con este negro que es mi compañía, mi vida, todo. Jacobo es la bendición más bonita de mi vida; me llenó el alma y la vida”.