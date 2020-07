Así lo reconoció él mismo en el video del detrás de cámaras de cuando presenta el noticiero desde su hogar, donde sin temor recordó ese momento, y aseguró: “El trabajo en casa no está vacunado contra los imprevistos y menos si se hace televisión en vivo. ¡Si realmente supieran lo que pasó aquí [exhibió su gesto que no debió salir al aire]!”.

El periodista, además, dijo que “sería el colmo llegar tarde” al trabajo en casa, por lo que intenta “ser metódico”. No obstante, también reconoció:

“Con el riesgo de que me acaben en las redes sociales, lo admito, algunas veces me ha cogido la tarde, porque no hay maquilladora, ni sonidista, ni tinto listo”.