Sara Uribe es recordada por ganar el ‘reality’ ‘Protagonistas de nuestra tele’, del Canal RCN, en el 2012. Además, por ser presentadora en algunos programas de la televisión colombiana.

Durante los últimos meses se le ha visto muy activa en sus redes sociales, contando algunas incidencias sobre su vida personal y también dejando algunas reflexiones para las mujeres sobre temas como la custodia de sus hijos.

(Vea también: Sara Uribe confesó que tiene un nuevo pretendiente: “Vamos a ver qué pasa”)

Ahora, habló sobre un momento de su vida en el que enfrentó varias dificultades, debido a malas decisiones y malas compañías, y la manera en que Dios la guio y la salvó.

“Estoy viva gracias a ti. Cuando mis fuerzas se agotaban, cuando yo de rodillas caía sin poder levantarme, yo sé que fuiste tú. Sí, fuiste tú quien me cargó, quien me salvó con sus manos… Mi vida solo te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más”, aclaró la antioqueña en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Uribe (@sara_uribe)

Además, agregó: “Sé que todo es por tu gracia. Me has convertido en una nueva mujer, has hecho en mí muchas cosas positivas. He aprendido a decir no y a alejarme de lo que no me conviene”.

Lee También

De esta manera, le transmitió a todas las personas que la siguen que deben creer y tener fe, pues los malos momentos siempre podrán ser superados con trabajo y con esperanza.

Por ahora, la presentadora está dedicada a sus emprendimientos de belleza y de pádel en Medellín, y a su hijo, Jacobo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.