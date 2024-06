Sara Uribe es recordada por haber mantenido una relación de varios años con el exfutbolista Freddy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo, que tiene 4 años de edad.

Por medio de una publicación, la modelo sorprendió a sus seguidores al revelar las dificultades por las que pasan muchas mujeres en sus matrimonios.

“Yo tenía un buen amor, por el que hacía todo, por el que dejé a mi familia, a mis amigos y me fui a vivir a otro país… Ese buen amor me hizo creer que yo era el amor de su vida. Nos casamos, una boda de ensueño… Pero se me olvidó contar con él… Me di cuenta de que mi esposo no quería un hogar conmigo”, dijo la antioqueña en el video.

Posteriormente, habló de otros inconvenientes como el peso, el cabello, el maquillaje y las constantes comparaciones con otras mujeres.

“Me decía cosas como: ‘No me gusta como te vistes, no me gusta como cocinas, tienes barriga, te deberías mantener maquillada, yo veo muchas mujeres bonitas en la calle y llego y pues te veo a ti, parece que tuvieras un cuerpo que no es tuyo‘… empecé a notar que se irritaba fácilmente, yo pensaba que eso era normal”, agregó la presentadora.

Acá, el 'post' de Instagram:

Aunque muchas personas pensaron que se refería a su experiencia con Guarín, aclaró que se trataba de la historia de una de sus seguidoras, que le contó sobre su vivencia y quiso que ella (Sara Uribe) la relatara.

Además, le hizo un llamado a todas las mujeres para que no normalicen ese tipo de maltrato físico y psicológico, porque nunca es tarde para empezar y tener una relación digna y llena de amor.

Precisamente, el exfutbolista confesó hace unas semanas que está en un proceso de rehabilitación a raíz del vicio por el trago, el cual lo llevó a finalizar su brillante carrera e, incluso, a perder a sus parejas e hijos.

