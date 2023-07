El pasado 15 de junio se estrenó la sexta temporada de la serie ‘Black Mirror‘ serie que fue estrenada en la plataforma de streaming, Netflix, y como se había anunciado en semanas atrás la actriz de Hollwyood Salma Hayek tuvo su propio episodio.

Dicho episodio titulado ‘Joan es horrible‘, no defraudo al público que parece ser el episodio favorito de la audiencia, superando en calificación a todos los demás episodios que se han estrenado en la misma plataforma, y es que, este episodio hace homenaje a la carrera de la actriz.

Este episodio es donde debuta la actriz mexicana en la serie, sirviendo también como un homenaje a su carrera artística. Esto debido a que en todo el episodio se refieren a Salma como una actriz de gran renombre y enalteciendo su carrera.

El episodio es protagonizado por Annie Murphy y Salma Hayek, la actriz mexicana se interpreta a sí misma a lo largo del episodio, y que ha sido calificado como uno de los mejores episodios de la temporada, desde la trama hasta la actuación de Salma que robó el foco.

For our first-ever I LIKE TO WATCH LIVE, @trixiemattel & @katya_zamo react to 'Black Mirror: Joan Is Awful.' AND, they're joined by The Joan's themselves: @salmahayek & Annie Murphy! Tune in for the debut here: https://t.co/5hnmahThPh pic.twitter.com/uZ7ir6lsCI

— Most (@Most) June 24, 2023