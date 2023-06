Salma Hayek se une al elenco de la sexta temporada de la serie de Netflix, “Black Mirror“, la actriz de 56 años de edad aparecerá haciendo una versión de sí misma en la serie, pero esto no fue lo interesante, fue el look lo que llamó la atención de los fanáticos.

Durante la presentación de la nueva temporada de la serie, los fanáticos quedaron sorprendidos al ver a la actriz veracruzana tan radiante, enamorando al público quienes aseguraban que Salma habría rejuvenecido algunos años.

(Vea también: “Se ha portado muy bien”: Shakira, sobre ex que le prestó hombro por divorcio de Piqué)

Salma Hayek enamora a los fans

Fue durante el programa ‘I Like to Watch‘ con Trixie Mattel y Katya, donde Salma Hayek se presentó para hablar sobre el episodio de “Black Mirror” donde aparecería, que la actriz robó suspiros por su increíble look que llevaba puesto.

Salma Hayek attends I Like to Watch LIVE with Trixie Mattel & Katya presenting Black Mirror Season 6 episode 'Joan is Awful' at The Paris Theatre on June 13, 2023 in New York City pic.twitter.com/7a9cM9Qj9o — Celeb News (@celebfashionnnn) June 15, 2023

La actriz llevó un brilli-brilli con un vestido sin mangas de lentejuelas, con el cual no solo dejaba ver su rostro y lo bien cuidada que se encuentra, también presumía sus fuertes brazos; algo que muchos notaron y rápidamente comentaron.

Lee También

Salma enamoro a los fans por el gran estado físico en el que se presentó, con un cuerpo que no aparenta su edad y es que la actriz ha llevado una vida bastante saludable para poder mantener ese cuerpo y esa piel tan suave, que la hace ver mucho más joven.