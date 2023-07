El famoso cantante Michael Jackson falleció hace 14 años, a pesar de eso es posible que enfrenté cargos por abuso en contra del coreógrafo Wade Robson, quien señalo que el conocido como ‘Rey del Pop’ habría abusado de él durante siete largos años.

Esto fue informado por el medio de habla inglesa TMZ, quien señalo que la Corte de Apelaciones de California ha decidido aceptar la demanda del coreógrafo. Robson aseguró que el cantante abusó de él desde los 7 hasta los 14 años en el Rancho Neverland.

Wade Robson afirma que cuando llegó a Estados Unidos desde Australia, siendo un menor el cantante Jackson abusó de él, esto contradice a la historia del 2005, cuando Robson fue llamado a testificar al juicio de otro menor que señalo a Michael como un abusador.

En 2005 el Robson señalo que durmió en la cama del artista con él, pero que jamás llegó a ocurrir nada. En 2013 el coreógrafo presentó una demanda y señalo que lo dicho en el juicio anterior era falso y sufrió una “total manipulación y lavado de cerebro” por parte de Jackson.

#UPDATE: In a joint statement, Wade Robson and James Safechuck tell us, "A sexual abuser’s passing does not deprive his victims of their day in court and, in turn, justice and healing." Full statement here: https://t.co/ZwWSZZBBma

— TMZ (@TMZ) June 27, 2023