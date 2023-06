La película de ‘Super Mario Bros‘ fue un éxito en taquilla, encantando a las nuevas generaciones y a las viejas que crecieron jugando sus videojuegos, con su éxito varias personas se preguntaron cuando sería posible ver está película en alguna plataforma.

Se ha hecho oficial que ‘Super Mario Bros: La Película‘ se estrenará en una plataforma de streaming, el famoso fontanero que salvó al reino champiñón compartirá la plataforma con ‘Five Nights At Freddy’, película de terror basada también en un videojuego.

‘Super Mario Bros: La Película’ llegará a la plataforma Peacok, está plataforma llegará junto con Fast X, Oso Vicioso y Shooting Stars. Todos estos estrenos llegarán a lo largo de la temporada de verano, aunque hay algunos títulos que no tienen fecha

Por el momento la plataforma Peacock no ha dado fecha de estreno para la película del fontanero, solo se ha limitado a decir “pronto disponible” ante la duda de los internautas sobre el estreno de la película.

It’s summer movie season and @peacock’s got you covered. Welcome to the home for new movies.

— Peacock (@peacock) June 23, 2023