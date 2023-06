Harry Potter es una de las franquicias más queridas de los tiempos, desde los libros y hasta las películas, son productos que, para muchos, fueron parte fundamental de su infancia y aunque de la última cinta protagonizada por Daniel Radcliffe ya han pasado 12 años, HBO ya ha confirmado que Harry Potter regresa como una serie que expandirá y contará toda la historia de nueva cuenta.

(Lea también: Daniel Radcliffe será papá; el famoso ‘Harry Potter’ tendrá a su primer hijo)

Fue en abril de este mismo año que HBO confirmaba sus planes de adaptar de nueva cuenta los libros escritos por J.K. Rowling, siendo entonces un reboot para la franquicia ¿Qué significa? Significa que esta nueva serie tiene poco o nada que ver con las películas que vimos en el cine.

The official logo for the live-action ‘HARRY POTTER’ series.

The decade-long adaption will feature an all-new cast. pic.twitter.com/i1xPvhew9k

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 12, 2023