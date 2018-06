La noche del jueves, la ‘Crespa’ Martínez, famosa en el país por su participación en el ‘Desafío’ y por su relación con la locutora Camila Chaín, aseguró que su ex la estaba maltratando y amenazando hasta con fotos íntimas, razón por la que decidió denunciarlo y buscar una medida de protección, porque, según ella, teme por su seguridad.

Ante sus declaraciones, el señalado maltratador expresó su sentir en varias historias de Instagram, para responder a las palabras de Martínez.

“Vi lo que montó esta niña de mis supuestas amenazas y cosas. Sobre eso, que montó esta muchacha, nosotros cuando decidimos terminar nuestra relación, al inicio a mi me dolió ‘full’, y confieso que sí le escribí cosas, porque estaba muy dolido. Pero un día dije que iba a soltar, y ese día ya no volví a escribirle ni a estar pendiente de ella”, expresó.

Más adelante, insistió en el mal que le hizo terminar su noviazgo con la modelo y contó por encima las razones que llevaron a ponerle fin a su amor: “Yo decidí soltar y seguir mi vida […] Me dolió después que puso ese mensaje […] Me dolió enterarme dos semanas después de haber terminado… lo que me enteré, lo que todo el mundo supo que ella fue a hacer en ese viaje […] Nuestra relación terminó por ese mismo estilo de vida que ella quería”.

Raúl aprovechó también para limpiar su nombre, asegurando que las “amenazas y el tema de maltrato, jamás, ¿cómo puede decir eso?”.

Su defensa la cerró refiriéndose al tipo de hombre que es: “Pa’ terminar bien ese tema del maltrato, jamás. La gente que me conoce a mí, Raúl Huffington, sabe el hombre que soy y el caballero que soy, entonces eso no afecta, porque saben que eso no es así.”

Todas las declaraciones de Raúl se pueden ver a continuación: