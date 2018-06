Nunca me imaginé verme envuelta en una situación de esta, pero es real y está pasando. No puedo quedarme más callada y aquí estoy contándoles lo que me pasa, son 3 los videos (deslizando ➡️ puedes verlos todos) junto a documentos legales que aquí les comparto para que entiendan mi situación y no se dejen llevar por todo lo que leen en redes y noticieros de poca ética y seriedad. No se alcanzan a imaginar el daño que le pueden llegar a hacer a una persona cada vez que se le da un mal manejo de la información, estamos hablando de seres humanos, no de un pedazo de cosa, hay familias y vidas de por medio. MUJERES LAS INVITO A NO GUARDAR MÁS SILENCIO HAY QUE DENUNCIAR #NIUNAMAS

