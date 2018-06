Como el viejo eslogan de la campaña de la marca País, en Colombia “el riesgo es que te quieras quedar”, o por lo menos es lo que parece haberle pasado a Will, quien luego de hacer un video con el resumen de sus días en Cartagena y dedicar una foto para agradecerle a la ciudad por todo, ahora repite con otra colorida grabación que además tiene mucho ritmo.

En el video, que se puede ver en la apertura de esta nota y se titula ‘6 weeks in Cartagena’ (6 semanas en Cartagena), Will incluso asegura que “si no fuera famoso, viviría en Cartagena”.

El material de 7:40 minutos muestra al actor bailando y disfrutando de algunos de los momentos que vivió en el país, al tiempo que agradece una vez más por la hospitalidad de la gente, la deliciosa comida que lo hizo engordar y la buena vibra de Colombia.