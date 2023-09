El rapero Lefty SM publicó una publicación en Instagram el pasado 3 de agosto que decía: “México lindo y bandido, diario a diosito le pido que me cuide a la familia si algún día el cora ya no late“. El músico de 31 años fue asesinado a tiros mientras estaba en casa con su esposa María Isabel, también conocida como Eza Mary.

En un comunicado emitido este domingo en la mañana, la disquera del cantante, Alzada, confirmó la muerte del rapero de la canción “Por mi México”, en la que canta “Soy mexicano, esta es mi bandera” junto a Santa Fe Klan.

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil y todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado. Hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón”, escribió la disquera en sus redes sociales.

Poco después del ataque, su esposa Eza Mary escribió en Facebook: “No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame, mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”.