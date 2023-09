Wendy Guevara se ha convertido en todo un fenómeno en México, pues gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, consiguió fama y fortuna.

Por resultar ganadora de este reality de Televisa se terminó por embolsar un total de 4 millones 400 mil pesos, los cuales recibió reciéntemente y que, parece ser, ya los está disfrutando.

La influencer fue vista reciéntemente por varios turistas y fanáticos disfrutando de unas merecidas vacaciones en el Hotel Xcaret México, ubicado en Cancún y catalogado como uno de los más caros de todo el país.

Pero lo que ha generado controversia es que en las postales y videos aparece al lado de Marlon, su amigo que presentó durante el reality y del que aseguró no había nada entre ellos.

Pero esto ha sido cuestionado reciéntemente, pues sus seguidores en redes sociales consideran que él se está aprovechando de ella para poder sacar beneficio de esta amistad, lo cual han reprobado y se lo han hecho saber a ella en sus cuentas.

Pero eso a ella no le ha importado, pues en varias transmisiones en vivo ha confirmado que ella hace lo que quiere y que no le tiene que dar explicaciones a los demás, y que quien no esté de acuerdo con la forma en la que vive que la deje de seguir.

Con esta actitud se ha ganado algo de hate, pues diversas personas consideran que no es la mejor forma en la que se tiene que dirigir a las personas que la apoyaron y votaron por ella para poder ganar La Casa de los Famosos México.

En estas vacaciones una de las críticas fue por pedir un pastel para Marlon, haciendo creer al hotel que era su cumpleaños, lo cual era mentira, por lo que se desataron las críticas.