Sin sospechar que se iban a encontrar con la noticia de la muerte del colombiano, la familia de Óscar Montes consultó los medios de comunicación mexicanos en busca de información sobre su paradero. Por varias horas, según narra la hermana de Montes, se habían intentado comunicar con él a través de su celular, como era costumbre. Ningún mensaje le llegaba y la angustia comenzaba a crecer.

Fue así como en las últimas horas, se encontraron una noticia emitida por el diario El Sol de Acapulco, en la que se registró el hallazgo en vía pública de dos cuerpos desmembrados en bolsas. Uno de ellos era Óscar, según pudo confirmar su familiar en las últimas horas.

Conforme a lo emitido por el medio extranjero, dos bolsas con cuerpos desmembrados fueron encontradas por la comunidad en cercanías de un puente vehicular en la zona de las Cruces, al norte de Acapulco (México). A un lado de los restos humanos, según versiones entregadas a la policía local, había un cartel cuyo enunciado no ha podido ser confirmado.

Para la familia de Óscar no hay explicación alguna para el macabro destino de su familiar. Su hermana, Lucinda Bustos, quien clama ayuda de las autoridades para repatriar el cuerpo, dice que él se fue hace 5 años a México buscando un futuro mejor. Eligió la ciudad portuaria de Acapulco para vivir, debido a las oportunidades de empleo que había en el sector de la construcción. De hecho, en las próximas semanas, Óscar había planeado tomar vacaciones y visitar a su familia en Colombia.

Por el momento se desconocen los móviles del crimen, aunque su familia fue informada de un presunto robo del que habría sido víctima Óscar durante el fin de semana. No obstante, la versión no es del todo confirmada, pues no es coherente con la forma en la cual el cadáver fue encontrado.

Preocupación por colombianos en México

No es la primera vez que un connacional es asesinado en ese país. Solo en los últimos tres meses, se conocieron 5 casos, de los cuales 4 se registraron en Chilpancingo, cerca de la ciudad de Acapulco. En aquella oportunidad, se reportó que las víctimas, oriundas del Valle del Cauca, fueron halladas sin vida en una carretera que conecta el centro de México con las playas de Acapulco. En el reporte oficial del crimen, la policía mexicana informó el descubrimiento de un panfleto en los cuerpos, que contenía amenazas dirigidas a los colombianos residentes del sector.

En promedio, 850.000 colombianos al año visitan México, de acuerdo con las cifras de inmigración del gobierno de ese país.