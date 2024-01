Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más importantes del país, pues ha ganado varias carreras, ha hecho podio en el Tour de Francia y con su característica forma de ser se ha ganado un reconocimiento entre los aficionados de este deporte, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.

Ahora, mucha gente está pendiente de su historia debido a la novela ‘Rigo’ del Canal RCN, en la que se muestran sus vivencias de joven, la muerte de su padre, la primera relación que tuvo antes de Michelle y mucho más.

De hecho, lo que muchas personas no conocían es que el ciclista colombiano tiene un hijo, a parte de Carlota, que no es producto de su relación con Michelle y por eso es que casi no se ve en las redes sociales del antioqueño, dado que pasa más tiempo con su mamá que con su papá.

Cómo se ve Tatiana, la mamá del hijo de Rigoberto Urán

De hecho, la identidad de la mujer es toda una incógnita, ya que no se conoce bien su apellido ni cómo se ve físicamente, sino que solamente se sabe que se llama Tatiana y eso es gracias al libro autobiográfico del deportista.

Sin embargo, ahora sí se dio a conocer el rostro de la mamá del hijo de ‘Rigo’, pues en las redes sociales comenzó a circular una fotografía que subió Michelle hace un tiempo a sus historias de Instagram en la que se ve a Matías y la que sería Tatiana.

Tal como se muestra en la imagen, Michelle en ese entonces compartió una foto el día del cumpleaños de Matías junto al mensaje: “Mati cumpliendo sueños, gracias a la mamá que sirvió de compinche”.

Esto demostraría, además, que las dos mujeres ahora sí tienen una buena relación, recordando que tal como expresó ‘Rigo’ en su libro, antes fue todo un problema que incluso casi termina su noviazgo con Michelle.

Según el libro, cuando ‘Rigo’ se enteró que Tatiana estaba embarazada, todo en su relación se complicó y no precisamente por el bebé que venía en camino, sino porque la mujer comenzó a llamar a Michelle a altas horas de la noche sin decirle una palabra, abrumándola y asustándola, hasta que por fin le habló y la culpó de que Urán no siguiera su relación con ella.

