La pareja mostró cómo la ficción se puede mezclar con la realidad, ya que la escena en la telenovela fue una situación que vivieron hace tiempo en la vida real, puesto que a Durango, la esposa de Rigoberto, no le resultó gracioso recordar ese episodio.

En un episodio reciente de la telenovela de ‘Rigo’ en RCN, se muestra al ciclista junto a una modelo que provocó los celos de Michelle, interpretada por la actriz Ana María Estupiñán. En la trama, no pudo ocultar su descontento al enterarse de que ‘Rigo’ se encontraba acompañado por otra mujer.

El capítulo despertó el descontento de la pareja en la vida real y en un video que circula en redes sociales, Rigoberto Urán le dice a su esposa, Michelle: “No le voy a dar más explicaciones, Michelle, no más explicaciones para esa vuelta”.

En medio de la discusión, Michelle respondió a su esposo con determinación: “Usted es muy ‘casquillero’, ¿cómo va a estar ‘echándole los perros’ a una y a la otra también?”. Rigo replicó: “Pero, fue hace 20 años”. Sin embargo, Durango no se conformó con esa explicación y le espetó: “No, ninguna 20 años, más bien, de malas, que lo ‘pinche’ un perro y váyase por allá lejos, conmigo no cuente”.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos de los más llamativos fueron: “Esto es para darle más interés a la serie”, “tal para cual”, “la serie más tierna”, “ya este ‘man’ cansa puro marketing”.

¿Dónde me puedo ver la novela de Rigo?

La novela se transmite por el Canal RCN a las 8:00 p. m. Además, los episodios más recientes están disponibles en la plataforma digital de este canal. Por otro lado, ‘Rigo’ también se encuentra disponible en Prime Video, en el que se alojan los primeros capítulos de la telenovela. Cada episodio tiene una duración que oscila entre 44 y 56 minutos.

