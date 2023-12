Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más importantes y reconocidos en Colombia, ya que sus triunfos, pero sobre todo su forma de ser, hacen que muchas personas lo reconozcan y que este deje una marca por donde pasa.

De hecho, ahora con la serie del canal RCN ‘Rigo’ ha inspirado a muchas más personas porque muestra que con perseverancia todo se alcanza y que nunca hay que rendirse para lograr los objetivos, sin importar cuantos problemas se tengan en la vida.

Incluso, en las últimas horas Urán recibió una visita muy especial en una de sus tiendas de una mujer que dijo que estaba en proceso de quimioterapia, pero que con su ayuda ha salido adelante y la ha inspirado para seguir luchando sin importar qué tan difícil sea el camino.

Ahora, Rigoberto Urán de nuevo sacó su lado más humano para visitar a un joven seguidor, quien no está muy bien de salud, pero el ciclista le hizo un momento más alegre con sus característicos comentarios y con regalos.

A través de sus redes sociales, ‘Rigo’ compartió que estuvo en el hospital Pablo Tobón en la ciudad de Medellín visitando a Jerónimo, un niño que tiene una enfermedad, pero que quería conocer al deportista para vivir un gran momento.

Apenas entró ‘Rigo’ al cuarto de Jerónimo, sus ojos se iluminaron y no dudó ni un segundo en abrazarlo. En ese momento, tal como se muestra en el video, Urán le da muchos regalos para hacerle la Navidad mucho más feliz al joven seguidor.

Aunque parecía que ‘Rigo’ iba a ser quien le iba a dar la charla de motivación a Jerónimo, la verdad es que el menor tomó la vocería y dio varias lecciones de vida, tanto al ciclista como a sus seguidores.

“Siempre van a haber cosas que se le atraviesen a uno y que no nos gustan. Yo no quería estar en este proceso, pero ahí lo voy pasando. Aunque me duela sigo adelante”, aseguró Jerónimo.