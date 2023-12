El pasado 14 de noviembre, miles de seguidores del ‘Toro de Urrao’ se conmovieron con la escena de la telenovela ‘Rigo’, del Canal RCN, que narró la historia de cómo fue el fallecimiento del papá del corredor, quien fue asesinado por los paramilitares.

La manera en la que los actores mostraron en la pantalla el lamentable suceso, hizo que hasta el propio ciclista recordara ese doloroso momento de su vida y la de su familia.

Así lo confirmó hace unos días por medio de una publicación en Instagram, donde además recordó cómo fue la primera victoria que consiguió después de que mataran a su papá.

“Aunque fue una de las victorias más lindas de mi vida, también fue muy triste porque mi parcero me había dejado hacía muy poco”, escribió Rigoberto Urán en esa oportunidad.

Cómo fue la primera victoria de Rigoberto Urán

Este lunes, en la misma red social, el ciclista dio detalles de lo que sintió cuando vio la escena de la muerte de su padre en la novela y su posterior triunfo como corredor.

“Pasó todo igualito. Yo no sé por qué soñé una vez que ganaba una carrera y no estaba mi papá en la meta… Yo seguí camellando, no tuve tiempo de hacer el duelo y fue todo muy rápido. Pero cuando yo cruzo la meta, veo a mi mamá y a mi hermana y se me viene la imagen de mi papá porque él fue el que me llevó a ser ciclista”, aseguró Urán sobre la clásica de Urrao que ganó muy joven.

Pese a la victoria, la ausencia de su padre le produjo una enorme tristeza, misma que recordó cuando representaron ese momento en la novela.

“La felicidad de ganar la clásica era muy linda, pero la tristeza de ver que no estaba mi papá para mí fue muy duro. Ver eso después de 22 años fue muy terrible. La muerte de mi papá fue muy dura, pero ese momento en el que gano la clásica y él no está fue cuando me vine abajo. Ese momento para mí fue muy complejo”, agregó.

Para el antioqueño, la escena de la muerte de su padre representó un homenaje para todas las personas que perdieron la vida por culpa de la violencia.

“Volverlo a ver y de la manera tan profesional que lo hicieron fue especial. Fue como un homenaje a todos esos padres y personas que han perdido la vida y que dieron lo mejor por sus hijos. Lloré como ustedes lloraron”, concluyó.

