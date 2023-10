Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más importantes en la historia del país, pues aunque aún no se le ha dado la oportunidad de ganar una gran vuelta, sí ha estado en podios, ha ganado una medalla olímpica y por su forma de ser y hablar, es reconocido mundialmente.

Sin embargo, su vida no ha sido del todo sencilla, pues aunque muchos creen que porque ahora tiene diferentes negocios y tuvo una exitosa carrera ciclística siempre fue así, pero la verdad es que en su juventud tuvo que luchar mucho, alejarse de su familia, estar solo y demás para estar donde está hoy.

De hecho, uno de los momentos más complicados que le tocó vivir al nacido en Urrao, Antioquia, fue la muerte de su padre, ya que eran muy unidos y ‘Don Rigoberto’, como lo conocían todos, fue quien lo impulsó y lo apoyó en el ciclismo.

Cómo murió el papá de Rigoberto Urán

Urrao fue uno de los municipios más golpeados por la violencia en Colombia en las décadas pasadas, pues varios grupos criminales se robaban el ganado, despojaban las fincas a los campesinos y varios actos más.

Según cuenta Urán en su libro ‘Rigo’, escrito por Andrés López, uno de los días más tristes de su vida fue un sábado en 2001.

Él no era tan juicioso en el colegio, así que en los fines de semana tenía que adelantarse en las materias, por lo que se perdía los entrenamientos con su equipo. Por eso, Rigoberto, su padre, hacía la ruta con los niños y el entrenador y luego, en la tarde, le explicaba lo que había aprendido.

“Uno de esos sábados le digo a mi papá que quería faltar para asistir al entrenamiento y en especial al chequeo. A pesar de insistirle que ya me estaba recuperando académicamente y tener la bicicleta prestada de mi tío ‘Chucho’, con firmeza me dijo que no, que era mejor no darle oportunidad a la cantaleta de mi mamá“, explicó el ciclista en el libro.

Y agregó: “Nos despedimos con un fuerte abrazo. Él se dirigió en su bicicleta al encuentro con mis compañeros y yo me fui en mi bicicleta el colegio. Estando un poco lejos, quiso decirme algo, pensé que había resulto que me fuera con él, pero lo único que dijo fue: “por la tarde le digo”“.

Según comentó el antioqueño, cuando el grupo de ciclistas y el papá iba por el kilómetro 17 de su ruta, en la vereda Arenal, se encontraron con un grupo de paramilitares, quienes los obligaron a entrar a una finca a robarse el ganado de los campesinos.

“Mi papá les dijo que no lo metieran en problemas, que él nunca había robado, ni siquiera para la comida de su casa”, explicó ‘Rigo’. Eso, al parecer, ofendió al líder del grupo criminal y por eso lo comenzaron a golpear sin compasión. Luego de unos minutos, a los ciclistas y al entrenador los dejaron libres, pero a ‘Don Rigoberto’ no.

Las últimas palabras que Rigoberto le dijo al entrenador, según cuentan en el libro, fueron: “Le dice a ‘Rigo’ que no olvide que el mundo entero sabrá de él”.

Urán, como estaba en el colegio, no sabía de lo que había pasado. En un momento vio a sus compañeros del equipo, lo que lo sorprendió y por eso se salió del salón, cuando el padre de uno de los integrantes del equipo le dijo lo que había pasado y por qué su papá no estaba con ellos.

“Fue como si me hubieran clavado una espada en mi corazón; me quedé sin aliento, el mundo se me derrumbó. Se me hizo un taco en la garganta, un taco que al recordar todo lo que me pasó ese día, aún lo siento”, concluyó el antioqueño.

Pese a ese complicado momento, Urán siguió en el ciclismo y, cuenta en el libro, con cada pedalazo, victoria y demás siente que su papá está con él y por eso le dedica todos los triunfos que consigue.

