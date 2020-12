green

Luego de la denuncia pública que hizo la reconocida actriz en su cuenta de Instagram, la Policía de Cartagena respondió apelando a un uso legítimo de la fuerza en contra de su colega Kendrick Sampson, que fue puesto en duda por la colombiana en otra grabación, en donde explicó que el patrullero que abordó al artista intentó requisar sus partes íntimas sin su consentimiento, lo golpeó y desenfundó su arma.

Policía se llevó preso a actor estadounidense que defendió Natalia Reyes

El artista, luego de ser amedrentado por el uniformado, fue esposado y conducido a una estación de Policía en donde, según la actriz de ‘Terminator’, estuvo varias horas retenido y no lo querían devolver sus documentos de identidad.

Después de que el caso del ciudadano estadounidense escaló a redes sociales, fue dejado en libertad, como detalló la colombiana, quien hace algún tiempo se refirió a las denuncias de abuso en contra de Ciro Guerra.

Aquí, las declaraciones de la estrella de Hollywood, que despertó sentimientos encontrados entre sus seguidores, pese a que ella recordó que no se está yendo en contra de la Institución, pues su abuelo hizo parte de ella.

¿Quién es el actor al que defendió Natalia Reyes de la Policía de Cartagena?

Como lo mencionó la bogotana en una grabación que difundió en Instagram, el hombre es un estadounidense que, además de ser actor de profesión, es activista del movimiento ‘Black Lives Matter‘ (Las vidas negras importan), por lo tanto, conoce a la perfección sus derechos.

El artista, como indicó Imdb, nació en Houston, Texas (EE. UU.), y creció en una familia de músicos. Cuando decidió qué haría con su vida, se mudó a Los Ángeles y empezó a estudiar actuación.

¿En qué ha actuado Kendrick Sampson, a quien Natalia Reyes defendió de la Policía?

El mismo portal mencionó que el artista empezó su carrera participando en comerciales de Church’s Chicken y Chevy; en 2005 Sampson consiguió un papel en la película ‘Resurrection: The J. R. Richard Story’ y estuvo como invitado en la serie ‘CSI: Crime Scene Investigation’, en 2010.

Las producciones con las que el artista se dio a conocer a nivel internacional fueron ‘The Vampire Diaries’, en donde encarnó a ‘Jesse’; ‘Gracepoint’, en donde le dio vida a ‘Dean Iverson’; y ‘How to Get Away with Murder’, en donde personificó a Caleb Hapsall.

En este 2020, Kendrick Sampson ha grabado capítulos para la cinta ‘Thirtysomething’, hecha para televisión; la serie ‘Insecure’, en donde interpreta a ‘Nathan Campbell’; y la película ‘Miss Juneteenth’.

Aquí, el tráiler de la última cinta mencionada, en donde el artista tiene uno de los papeles principales:

¿Qué otros trabajos ha tenido Kendrick Sampson?

Según Imdb, el estadounidense fue asistente de producción en ‘Suvirval’, y productor y escritor de ‘Inmune’