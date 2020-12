green

La denuncia de Natalia Reyes dice que el actor Kendrick Sampson, también activista del movimiento ‘Blacks lives matter’ (las vidas negras importan), fue abordado por policías en Cartagena para pedirle papeles, pero terminó agredido por ellos.

Reyes aseguró, en su cuenta de Instagram, que durante el procedimiento, a su amigo lo golpearon y lo “manosearon”, le apuntaron con un arma y posteriormente lo llevaron a una estación de Policía donde le retuvieron su identificación, y le impusieron un comparendo “por desacato”.

En el video que ella publicó se ve a un agente le da un puño a uno de los hombres que tiene retenido (que sería Sampson) y luego saca su arma contra él.

“¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”, escribió la actriz adjunto al video, como se ve a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • Natalia Reyes • (@nataliareyesg)

El presunto caso de abuso de autoridad también fue comentado por el actor estadounidense. Aseguró que en 5 días que llevaba en Cartagena, esa era la sexta vez que era requerido por la Policía.

“Me han dicho que detenerse es una política, pero NO lo es que me baje la ropa interior agresivamente, me golpee los brazos 5 veces con fuerza, me golpee en la mandíbula y me apunte con su arma. Luego me esposó y me arrastró por las calles”, agregó Sampson, diciendo que los colombianos de raza negra eso les pasa muy seguido.

El también activista le agradeció a Natalia Reyes por colaborarle en ese incidente y por difundir ese video.

Policía de Cartagena responde a las acusaciones:

La institución publicó un video en el que asegura que el agente tuvo que utilizar la “fuerza legítima” porque el estadounidense se opuso al registro personal.

“Esta persona intentó sacar un elemento del bolso, por lo tanto, el Policía tuvo que reducirlo usando la fuerza”, dicen en el siguiente video.

Información de interés. pic.twitter.com/CMrirU1Aml — BG. Henry Sanabria Cely (@PoliciaCtagena) December 16, 2020

No obstante, como ya se mencionó, tanto Reyes como el Sampson aseguran que el actor nunca se opuso a ningún procedimiento.