La bailarina se mostró muy molesta con el cantante, que este sábado rompió su silencio en ‘La red’, donde dijo que ellos seguían siendo pareja y que estaban tratando de “sobrellevar el mal tiempo” que viven en medio de la espera de su hijo, estado de gestación que le ha generado quebrantos de salud a la ‘influenciadora’.

No obstante, en la transmisión en vivo que hizo Valdiri desde su cuenta de Instagram, después de esa entrevista de León con el programa de farándula, la barranquillera desmintió al artista, que fue visto recientemente con otra mujer en un avión.

“Lowe y yo somos amigos. Nosotros no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nosotros nos separamos. Él se fue a realizar sus sueños y yo me quedé realizando los míos”, dijo.

Según la ‘influenciadora’, en los últimos 10 días solo ha hablado en 2 ocasiones con León, con quien -precisó- tiene una “muy mala comunicación”.

“Cuando uno forma una familia, uno tiene que dar la cara, uno no tiene por qué salir huyendo, recoger sus motetes y ‘chao me fui y no supe más nada de ti’”, le reclamó Valdiri.