El pasado 17 de noviembre se confirmó la muerte por complicaciones derivadas del coronavirus de Ruth Agudelo, la esposa de Alci y la mamá del Checho Acosta.

Los 2 cantantes colombianos, padre e hijo, también padecieron el COVID-19, pero la enfermedad no los afectó mucho y se recuperaron rápidamente, sin embargo la pandemia les quitó a su ser más querido.

El cantante barranquillero agregó en el mismo medio que durante la enfermedad de su madre, que murió a los 79 años, hubo mucha incertidumbre porque por momentos mejoraba, estaba bien, pero de un momento a otro recaía.

Por su parte, el maestro Alci Acosta expresó en ese programa que los primeros días tuvo la esperanza de que su esposa se iba a recuperar y regresaría a la casa para estar con él.

“Quedamos con esa triste ilusión, de que la vieja no volvió nunca a la casa. Fue muy doloroso pero sabemos que está allá en el cielo muy bien. Los que estamos acá complicados somos nosotros”, dijo el intérprete de ‘La copa rota’.

Los 2 la recordaron como una mujer “carnavalera”, de la que el Checo asegura sacó toda su pasión por la fiesta, a diferencia de su papá, quien es más “tranquilo y serio”.

En esos momentos en la que la rememoraba y contaba que ella lo apoyó para que fuera cantante porque Alci no quería que siguiera su camino, el Checo no pudo aguantarse las lágrimas y lloró en la entrevista con ‘La Red’.

“Ella me enseñó muchas cosas, lo único que no me enseñó fue a olvidarla… Me siento orgulloso de ser hijo de mi mamá, de mi papá, que me han educado para ser una buena persona”, dijo llorando el rey de la ‘checumbia’.