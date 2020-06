View this post on Instagram

Es un momento difícil, confuso, triste. Los invito a tener coraje, a poner el corazón delante y hablar, a dialogar de una REALIDAD. No se trata de mí, no se trata de ser jueces, se trata de TOD@S transformar un sistema que ha normalizado la violencia contra las mujeres. No es hora de callar. • About Ciro Guerra and the allegations of sexual misconduct. These are hard, confronting and sad times but speaking our truth is the most powerful tool we have. Courage is "to speak one's mind while telling all one's heart”. Sexual violence is a reality, a fact and we are all responsible for that. Let’s not be the judges, this is not about me, it’s about all of us transforming a system that has normalized violence against women. Times up!