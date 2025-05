La misma Mábel Cartagena aseguró que son muchas las personas que piensan que su esposo, el extenista argentino Sebastián Decoud, es un “mantenido” y vive del trabajo que ella en redes sociales, pero lo que la mayoría desconoce es que él es parte fundamental de la empresa que hay bajo el nombre de la presentadora.

(Vea también: Famosos colombianos que han sido señalados de ser mantenidos por sus parejas)

“Sebastián siempre ha estado bajo mi sombra. La gente incluso, sobre todo en Barranquilla, dice: ‘El esposo de ella es un mantenido’, porque él no tiene un trabajo en específico. Él pasó de ser tenista profesional a director de clubes y estando en Cali, él decidió renunciar”, fue lo primero que dijo la santandereana, que criticó a ganador de los premios India Catalina 2025.

Cuando Cartagena empezó a recibir campañas publicitarias de empresas muy grandes, Decoud fue el que la asesoró en los temas legales y hasta montó la empresa familiar. Y es que según ella, el argentino es una persona “muy inteligente”, que además constantemente está aprendiendo.

“Es una persona que mentalmente es como que vuela y los números se le dan muy fácil. Le encantan las finanzas, le encanta la administración y él tenía como ese diamantico en bruto y un día yo le dije: ‘Por qué no te vueles empresario’, porque yo le veía potencial y él no se tenía mucha fe”, agregó.

Sin embargo, logró “multiplicar” la plata que recibían en la empresa y ahí empezó a confiar en sus capacidades. Además, su esposa lo animó a estudiar, pues él abandonó el colegio cuando tenía 14 años, para dedicarse de lleno al tenis.

(Vea también: Primera vez de Mábel Cartagena como actriz fue un totazo y solo se le vieron los zapatos)

“Yo lo obligué a que estudiara. […] Él no terminó el colegio, y lo terminó gracias a mí. Sí, estudió, lo terminó acá en Colombia, de hecho, se graduó de un colegio de Cartagena y con honores. Y ahí es cuando él empieza a estudiar todo el tema de finanzas, administración y cada vez su cabecita iba volando más y hemos llegado muy lejos”, agregó.

¿Qué hace Sebastián Decoud, esposo de Mabel Cartagena?

Actualmente, Decoud y su esposa están trabajando en dos proyectos “muy grandes”, que la presentadora siempre soñó hacer, pero que el extenista está concretando a través de la empresa que formaron.

Lee También

“Es verdad que la cara la pongo yo, las marcas me buscan y pagan por mi publicidad, pero el que está detrás de todo, la mente maestra, es Sebastián. Nunca lo había contado porque es una persona a la que no le gusta el protagonismo, pero sí me siento muy orgullosa del esposo que tengo, ¿por qué no contarlo?”, manifestó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.