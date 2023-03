Mientras Shakira prepara una nueva canción que apunta contra Gerard Piqué, otro artista aprovechó para lanzarle dardos al español en una composición que pronto se hizo viral.

El tema surgió en la sesión 54 de Bizarrap, el productor argentino con el que la barranquillera presentó la canción que ha sido tendencia mundial. Ahora, una interpretación de Arcángel abrió el camino para otro ataque contra el exfutbolista español.

Este es el video del lanzamiento en donde se hace una mención especial en contra del padre de los hijos de la cantante colombiana, después de la ruptura que ha causado interés a nivel mundial.

El rapero estadounidense hace una referencia directa en una frase a la manera en la que la intérprete de ‘Monotonía’ ha hecho tiraderas en contra de su expareja sentimental.

“Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de año’, volví y me pegué. Matándolo’ como Shakira a Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los pelé”, dice el fragmento en cuestión.