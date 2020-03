green

En entrevista con ‘La Red’, el intérprete de música popular contó que es una forma de blindar a los suyos de tanto chisme que lo rodea desde que comenzó su relación con Paola Jara, que oficializó en un concierto en el pasado Carnaval de Barranquilla, y de la que ahora hablan los dos, por fin, abiertamente.

“Yo he cometido muchos errores. Quizá he sido muy imprudente. Me dejo llevar mucho del sentimiento, del momento. Sé que hice muchas cosas que no debí haber hecho, expuse a mi familia y no debí hacerlo. ¿Protegerlos? Protegerlos es no exponerlos a ellos, por eso he tratado de no hacerlo. Por eso también eliminé mi Instagram (casi todas las publicaciones), para borrar muchas cosas que cogen. Cogen fotos viejas para hablar de ellos, para hablar de ella. Entonces, no sé, borrar todo eso, comenzar de nuevo y pensar mejor las cosas”, le contó al programa del Canal Caracol.

En la misma charla, Jessi Uribe dijo que el noviazgo con su colega lo quería mantener en privado, pero que “llega un punto en el que ya uno se cansa de que estén hablando. No poder salir a comprar un pan en la tienda o ir a invitarla a cenar, como lo hace cualquier persona, no poder hacer esos planes es muy horrible. Es como si hubiéramos matado a alguien o fuéramos asesinos o ladrones. Realmente lo hicimos por eso. La gente quería saber esto… Sí, estamos”, finalizó, reconfirmando lo que ya el país sabe y de lo que Paola también habló este martes en ‘Día a día’.

Ahora que dejaron de ocultar su amor, Jessi espera que la gente se calme con el tema de las fotos y pueda disfrutar de su relación tranquilamente.